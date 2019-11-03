Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti

Trump, New York'a ziyareti sırasında kendisi ile seyahat eden gazetecilere, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azil soruşturmasına neden olan Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey yapmadığını kaydeden Trump, soruşturmaya ilişkin "Bu sahtekarlık, bu bir hile. Demokratlar bunu kazanamayacakları bir seçimi kazanmak için siyasi amaçlar için kullanıyorlar." dedi.

Trump'ın Zelenskiy'den, ABD'nin ülkesine askeri yardımları göndermesi için Demokrat başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu hakkındaki iddiaları soruşturmasını talep ettiği iddia edilmiş ve bu iddialar üzerine hakkında azil soruşturması başlatılmıştı.

Azil soruşturması devam ederken Ukranya liderini Beyaz Saray'a davet edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Muhtemelen gelecek. İki kez konuştum onunla. Gelmek isterse onu Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Gelmek ister o da. Hemen gelir. Çok iyi bir adam." diye konuştu.