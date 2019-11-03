MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaTrump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti
03.11.2019 - 04:28 | | AA

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti

Trump, New York'a ziyareti sırasında kendisi ile seyahat eden gazetecilere, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azil soruşturmasına neden olan Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey yapmadığını kaydeden Trump, soruşturmaya ilişkin "Bu sahtekarlık, bu bir hile. Demokratlar bunu kazanamayacakları bir seçimi kazanmak için siyasi amaçlar için kullanıyorlar." dedi.

Trump'ın Zelenskiy'den, ABD'nin ülkesine askeri yardımları göndermesi için Demokrat başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu hakkındaki iddiaları soruşturmasını talep ettiği iddia edilmiş ve bu iddialar üzerine hakkında azil soruşturması başlatılmıştı.

Azil soruşturması devam ederken Ukranya liderini Beyaz Saray'a davet edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Muhtemelen gelecek. İki kez konuştum onunla. Gelmek isterse onu Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Gelmek ister o da. Hemen gelir. Çok iyi bir adam." diye konuştu.

 

Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbullular dikkat plan yapmadan önce okuyun! 15.00'e kadar kapalı

İstanbullular dikkat plan yapmadan önce okuyun! 15.00'e kadar kapalı

Yakınları sinir krizi geçirdi... Çöp kamyonun altında kalarak can verdi

Yakınları sinir krizi geçirdi... Çöp kamyonun altında kalarak can verdi

81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

Sıradaki Haber