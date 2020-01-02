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02.01.2020 - 02:24 | | AA

Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor

Tunus Cumhurbaşkanlığı, hükümetin kurulması için yürütülen istişarelerin devam edeceğini, kabinenin ise en kısa zamanda açıklanacağını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor

 

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, Cumhurbaşkanı Kays Said'e kabine listesini sunmasının ardından düzenlediği basın toplantısında bakanların isimlerinin bugün açıklanacağını söyledi.

Cemli'nin basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Cemli ile Said'in görüşmesinin ardından yeni kabinenin kamuoyuna açıklanmasının beklendiği ancak istişarelerin devam etmesine karar verildiği" belirtildi.

Açıklamada, yeni kabinenin en yakın zamanda açıklanacağı kaydedildi ancak süre verilmedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Cemli 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Said'den kabine istişareleri için ek süre istemişti.

Nahda Hareketi (54 milletvekili) 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Demokratik Akım (22 milletvekili), Halk (15 milletvekili) ve Yaşasın Tunus (14 milletvekili) partileriyle hükümet kurma konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını duyurmuştu. Ancak söz konusu üç parti, 22 Aralık'ta Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

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