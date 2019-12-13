MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tunus'ta hükümeti kurmak için süre istendi
ABONE OL
13.12.2019 - 05:01 | | AA

Tunus'ta hükümeti kurmak için süre istendi

Tunus'ta yeni hükümeti kurmayla görevlendirilen Habib el-Cemli, Cumhurbaşkanı Kays Said'den kabine istişareleri için ek süre istedi.

Tunus'ta hükümeti kurmak için süre istendi

 

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, perşembe akşamı Said'in Cemli'yi Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Cemli'nin Cumhurbaşkanı Said'den hükümetin kurulması için son pazar günü bitecek olan bir aylık sürenin uzatılması talebinde bulunduğu en kısa sürede kabinedeki isimlerin parlamentoya sunulmak üzere tamamlanacağını bildirdiği kaydedildi.

Cemli, geçen sürenin hükümet çalışma idaresinde yeni bir yöntem ve mekanizma belirleme ve icraatların oturtulması için görüşmelerde kullanıldığını boşa harcanmadığını söyledi.

Parlamento'da 22 milletvekiline sahip Demokratik Akım Partisi ile 15 milletvekili olan Halk Hareketi kurulacak koalisyonda adalet, içişleri, idari ıslahat bakanlıklarını almakta ısrar ediyor.

Nahda, 217 sandalyeli Tunus Meclisine 52 milletvekili gönderdi ancak tek başına iktidar olamadı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber