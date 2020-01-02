Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı

Cemli, düzenlediği basın toplantısında bakanlar ve bakan yardımcılarının listesini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, kabinedeki yeni bakanların isimleri şu şekilde:

1- Adalet Bakanı Hadi el-Kadiri

2- Savunma Bakanı İmad Derviş

3- İçişleri Bakanı Sufyan es-Seliti

4- Dışişleri Bakanı Halid es-Suheyli

5- Din İşleri Bakanı Reşid et-Tabbak

6- Maliye Bakanı Abdurrahman el-Haştali

7- Planlama, Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fadıl Abdulkafi

8- Sanayi, Enerji ve Maden Bakanı Munci Merzuk



9- Ticaret Bakanı Beşir ez-Zafuri

10- Yerel İşler ve Çevre Bakanı Nureddin es-Salimi

11- Eğitim Bakanı Kemal el-Haccam

12- Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Selim Şuri

13- Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı Hasan eş-Şurabi

14- Konut ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Ravza el-Cebbari

15- Sağlık Bakanı Mustafa el-Fercani

16- Sosyal İşler Bakanı es-Seyyid Bilal

17- Mesleki Eğitim ve Çalışma Bakanı Hüseyin bin Said Debş

18- İletişim Teknolojileri Bakanı Sami es-Semavi

19- Ulaşım Bakanı Cemal Kamra

20- Devlet Gayrimenkul İşleri Bakanı Abdullatif el-Meysavi

21- Kültür Bakanı Fethi el-Hedavi

22- Gençlik ve Spor Bakanı Tarık Ziyab

23- Aile, Kadın ve Çocuk Bakanı Nebiha Bisurur

24- Kamu Hizmeti ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Şiraz et-Telili

25- Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali eş-Şabi

26- Hükümet Performansı Değerlendirme Bakanı Muhammed el-Hadi Beşir

27- Başbakanlık Meclis İlişkileri Bakanı Lebni el-Cureybi

28- Turizm ve Geleneksel Sanatlar Bakanı Runi et-Trablusi

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, kabine listesini bugün Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmuştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cemli ile Said'in görüşmesinin ardından yeni kabinenin kamuoyuna açıklanmasının beklendiği ancak istişarelerin devam etmesine karar verildiği" belirtilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Cemli 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Said'den kabine istişareleri için ek süre istemişti.