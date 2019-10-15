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15.10.2019 - 11:49 | | AA/İHA

Türk Konseyi 7. Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla başladı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7'nci Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla başladı.

Türk Konseyi 7. Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla başladı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla başladı.

Liderlerin zirvenin gerçekleştirildiği Fairmont Otel'e gelmelerinin ardından, aile fotoğrafı çektirildi.

Daha sonra zirveye geçen liderler, burada yapacakları konuşmaların ardından zirve ortak bildirisine imza atacak.

Zirveye ayrıca gözlemci olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Purli Agamuradov da katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAZAKİSTAN KURUCU CUMHURBAŞKANI NAZARBAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Türk Konseyi 7. Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğanın da katılımıyla başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 7. Türk Konseyi Zirvesi kapsamında Bakü’de ikili temaslar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayevile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

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