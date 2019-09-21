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21.09.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Türk sevgilisiyle sergiye gitti

Victoria’s Secret’ın eski mankeni, Brezilyalı model Adriana Lima (38), Türk sevgilisi, iş insanı Emir Uyar’la İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bir serginin kırmızı halısında boy gösterdi.

Türk sevgilisiyle sergiye gitti

İngiliz sanatçı Damien Hirst’in White Cube Galeri’de yapılan “Mandala” sergisine katılan Lima, beyaz detaylı siyah ceket elbisesiyle göz doldurdu. Birbirine sarılarak poz veren sevgililer, yaz boyu İtalya, Yunanistan ve İspanya’da tatil yaptı. 

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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