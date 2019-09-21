Türk sevgilisiyle sergiye gitti

İngiliz sanatçı Damien Hirst’in White Cube Galeri’de yapılan “Mandala” sergisine katılan Lima, beyaz detaylı siyah ceket elbisesiyle göz doldurdu. Birbirine sarılarak poz veren sevgililer, yaz boyu İtalya, Yunanistan ve İspanya’da tatil yaptı.