‘Türkiye istediğini aldı’

Türkiye’nin Suriye’de başlattığı harekata ilişkin ABD ile anlaşmaya varması, dünya basınında geniş yer buldu. Haberlerin büyük bölümünde, bu anlaşmada istediğini alan tarafın Türkiye olduğuna dikkat çekiliyor. ABD’nin “Washington Post”, “Wall Street Journal”, “New York Times”, “CNN”, “ABC” gibi ana akım medya kuruluşları, Ankara ile Washington arasında varılan anlaşmayı “Ankara hedefine ulaştı” şeklinde yorumladı.

Wall Street Journal, “Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde askeri operasyonlara ara vermeyi kabul etti” başlığıyla verdiği haberde, “(ABD Başkanı Donald) Trump, anlaşmayı övüyor, ama eleştirenler, anlaşmanın esasen Ankara’nın hedeflerini karşıladığını söylüyor” değerlendirmesini yaptı. New York Times’ın “Türkiye’nin Donald Trump’a zaferi” başlıklı haberinin spotunda ise, “Türkiye Cumhurbaşkanı istediğini aldı - Rusya ve İran da aynı şekilde” yorumu yer aldı. Washington Post gazetesinde “Anlaşma, ABD yaptırımları tehdidini kaldırırken, Türkiye’nin tampon bölgeyi tutturmasına izin verdi” başlığıyla verilen haberde, “Anlaşma, Erdoğan’a yıllardır ABD ile yaptığı müzakerelerde kazanamadığı imtiyazları verdi ve askeri eylemde bulunma kararını bir anlamda akladı” ifadesi kullanıldı. Bununla birlikte aynı gazete, adını vermediği ve Dışişleri Bakanlığı’ndan olduğunu belirttiği bir Türk yetkilinin görüşmeye yönelik “İstediklerimizin tamamını elde ettik... Bu, gerçekleştirdiğimiz en kolay görüşmelerden biri oldu” ifadelerine de yer verdi.

‘Trump’ın geçici başarısı’

ABC News ise, liderlerin varılan anlaşmanın “ateşkes” mi yoksa “operasyonlara ara verilmesi” mi olduğu konusunda aynı fikri paylaşmadıklarına dikkati çekti. Haberde, Başkan Trump’ın “medeniyet için büyük bir gün” olarak müjdelediği anlaşmanın, “Türkiye’nin taleplerine teslim olma” gibi görülerek, eleştirildiği aktarıldı. Trump’ın sürekli tartışma içinde olduğu CNN ise anlaşma haberini “(ABD Başkan Yardımcısı Mike) Pence, Türkiye’ye istediği her şeyi vermiş gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu” başlığını kullandı. CNN’in haberinde, Türkiye’nin, askeri hedeflerinin çoğunu korumuş gibi göründüğü yorumu yapıldı. Fox News, gelişmeyi, “ABD ve Türkiye, Suriye ateşkesi anlaşmasına vardı” başlığıyla duyururken, ayrıntılara ilişkin olarak, maddeleri sıralamakla yetindi. “Politico” da, anlaşmanın Trump’a, Ankara’da geçici bir başarı kazandırdığı yorumunu yaptı.

‘Rusya artık en büyük’

Avrupa basını ise, Ankara’nın istediklerini elde ettiğini belirtti. “The Times”, anlaşmanın, Trump’ın Amerikan askerlerini geri çekme kararının yol açtığı savaştaki değişimi tersine çeviremeyeceğini kaydederek, “YPG’lilerin iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu yarı devletleri Rojava artık yok. Esad’ın ordusu, 7 yıl süren Kürt kontrolünün ardından Türk sınırına geri döndü ve Rusya, ABD’yi Suriye’deki en büyük güç olarak geride bıraktı” ifadesine yer verdi. “Guardian” ve “Telegraph” gazeteleriyse anlaşmanın, ABD’nin Türkiye’nin pozisyonunu büyük ölçüde kabul ettiği şeklinde görüldüğü belirtti.

Alman “Der Spiegel” dergisinin internet sayfasındaki haberde de, “ABD, Erdoğan’a ne istediyse verdi” başlığı kullanıldı. Fransız “Le Monde” ve “Le Figaro” gazeteleri, harekatın bitirilmediği, ara verildiği yönündeki ifadelere yer verdi. Yunanistan gazetesi “Kathimerini”, gelişmeyi “Türkiye’nin ölçülerine göre biçilmiş ve dikilmiş bir anlaşma” diye duyururken, “To Vima”nın haberinde, ABD ile Türkiye’nin, aralarındaki olumsuz atmosfere rağmen Suriye konusunda beklenmedik şekilde uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Rus basınında, varılan anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi olarak değerlendirildi. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz de, Ankara ile Washington arasında varılan anlaşmayla Türkiye’nin istediğini aldığını yazdı.

AB: Takip edeceğiz

Brüksel’de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde bir aya gelen üye ülke devlet ve hükümet başkanları, Türkiye’nin Suriye’deki harekatıyla ilgili sonuç bildirgesi yayımladı. Bildirgede, “AB, Türkiye’nin Suriye’nin kuzey doğusundaki tek taraflı askeri harekatını kınıyor” ifadesine yer verilirken, harekatın, Avrupa güvenliğini ve DAEŞ terör örgütü ile mücadeleyi tehdit ettiği savunuldu. “AB Konseyi, tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasını not eder” denilen bildirgede, birliğin gelişmeleri takip etmeye devam edeceği kaydedildi. Bildirgede, “Türkiye’ye yeniden askeri harekatına son vermesi, birliklerini geri çekmesi ve uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyoruz. 14 Ekim’deki Konsey kararlarının ardından üye ülkelerin silah ihracatını askıya aldığını hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Trumpvari şeklinde yorumladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Dallas kentinde Cumhuriyetçi Parti’nin etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşmayı ilginç bir şekilde yorumladı.

Trump, Türkiye ile YPG’nin durumunu “okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa” benzeterek “Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım” ifadelerini kullandı. “Onların çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var” diyen Trump, bu süreçte “tek bir damla Amerikan kanının akmadığını” söyledi. Trump’ın açıklamaları ABD içinde tepkiyle karşılandı.

En ağır eleştirilerden birini yapan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, Ankara ile varılan anlaşmanın ABD için “zaferden çok uzak” olduğunu belirtirken, Washington’ın askerlerini Suriye’den nasıl çektiği ve Ankara’nın askeri operasyon başlatmasına nasıl izin verdiğine dair inceleme yapılmasını talep etti. Romney Senato’daki konuşmasında “ABD diplomatik olarak bu kadar zayıf ve beceriksiz mi ki?” diye sordu.

Trump’ın adını belirtmeyen senatör Amerikan yönetimini Ortadoğu’daki çatışmaları bir “karmaşaya” dönüştürmekle ve krizlerle ilgili “saygısızca” konuşmakla suçladı. Romney, ayrıca Rusya’nın bölgedeki güç boşluğunu doldurmasına atıfta bulunarak “Karmaşık durumları anlamak ve şekillendirmekte bu kadar mı kabiliyetsiziz?” diye sordu ve “Rusya bunu anlamış görünüyor” ifadelerini kullandı.

Macron: Merkel ve Johnson’la birlikte Erdoğan’la görüşeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte, gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdiklerini söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Macron, üç liderin Erdoğan ile Barış Pınarı Harekatı hakkında görüşme yapmayı planladıklarını belirtti ve “Erdoğan ile Aralık ayında Londra’da gerçekleşecek NATO zirvesinde görüşebileceğini” söyledi. Macron, DAEŞ terör örgütünün yeniden canlanması halinde, bundan Türkiye’nin sorumlu olacağı yönündeki görüşlerini de yineledi. Macron, Ortadoğu’nun Avrupa için stratejik önemini vurguladı ve “Avrupa daha fazla Ortadoğu’daki küçük hissedar olamaz” dedi.

Rusya: Ankara’dan bilgi bekliyoruz

Rusya, Ankara’yla Washington arasında varılan operasyona yönelik anlaşmaya ilişkin Türkiye’den bilgi beklediğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Türkiye’den bilgi almayı bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin’le önümüzdeki hafta Salı günü Rusya’da bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı ve Suriye’de gelinen son durumu değerlendirecek. İki liderin buluştuğu gün, Amerika ile Türkiye’nin üzerinde uzlaştığı 120 saatlik sürenin de son günü olacak.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesi için Suriyeli Kürtler ve Şam yönetimi ile çalışacaklarını söyledi. Lavrov ayrıca gelecekte varılacak bir anlaşmanın Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını gözetmesi gerektiğini söyledi.