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15.09.2019 - 10:01 | | AA

Türkiye Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı

Türkiye, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere düzenlenen saldırıları kınadı.

Türkiye Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki ayrı tesise insansız hava araçlarıyla düzenlendiği bildirilen saldırıları kınıyoruz. Bu vesileyle bölgede ve Körfez'de güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan kaçınılmasının önemini tekrar vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

SAUDİ ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

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