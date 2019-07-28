Türkiye, tütünle mücadelede 1’inci

‘Önlemler artırılmalı’

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, Türkiye tütün tüketiminin azaltılması için DSÖ’nün önerilerini tam olarak hayata geçiren birinci ülke. Küresel Tütün Raporu’nu geçen cuma günü Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro’da kamuoyuna sunan DSÖ raporunda, Türkiye’nin sigarayla mücadelede en başarılı ülke olduğuna da dikkat çekildi. Sigarayı bırakmak isteyenlere danışmanlık hizmeti veren, sigara reklamlarını yasaklayan Türkiye’de 2008’den bu yana evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasayla yasaklanmıştı. DSÖ, ülkelere sigarayı bırakmak isteyenlere destek amaçlı telefon ve online üzerinden danışmanlık hizmeti sağlanması, ayrıca nikotin tedavilerinin de mali olarak desteklenmesi önerisinde bulundu.

Kayıp 1.4 trilyon dolar

Örgüt raporunda, sigara içmeyenlerin korunması için dünya genelinde önlemlerin artırılmasına ve tütün ürünleri ücretinin artırılarak erişiminin zorlaştırılmasına rağmen her yıl 8 milyon insanın tütüne bağlı sağlık sorunları yüzünden hayatını kaybettiği kaydedildi. Sağlık giderleri ve iş göremezlik raporları nedeniyle tütünün ekonomide yol açtığı kayıp ise 1 trilyon 400 milyar doları bulduğuna dikkat çekilen raporda, elektronik sigaralar ve ısıtma yöntemiyle içilen tütün ürünlerinin kanserle savaşmaya hiçbir yardımının olmadığı vurgulandı. Örgüt, sigarayı bırakan insanların daha sağlıklı ve uzun ömürlü olduklarını ifade ederek, sigara tüketenleri daha kaliteli bir hayat için sigarayı bırakmaya davet etti.

Her yıl 6 milyon ölüm

Sigara her yıl 8 milyon kişinin hayatına mal olsa da, dünyada 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısı bulunuyor. Bu kişilerin yüzde 80’i düşük ve orta gelirli ülkelerden. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 verilerine göre, en yüksek sigara tüketim oranına sahip ülke Büyük Okyanus’taki ada ülkesi Kiribati. 103 bin nüfuslu ülkede her 3 erkekten 2’si ve en az 3 kadından 1’i sigara içiyor. Tütün kontrolü yasaları çok zayıf, vergiler de çok düşük. Bu sebeple sigaraya erişim kolay ve ucuz. Örgüte göre, yaklaşık 900 bin kişi de “pasif içici” olarak tütünün etkilerine maruz kaldığı için ölüyor.