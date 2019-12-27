Türkiye 'Yeniden Asya' politikasıyla yeni fırsatları değerlendirecek

Türkiye, "Yeniden Asya" politikası sayesinde hızla gelişen Asya kıtası ile farklılıkları gözeterek ancak bütüncül bir anlayış eşliğinde iş birliğini ilerletecek önemli adımlar atacak.

Asya'nın küresel siyaset ve ekonomide yükselen konumuna paralel olarak Türkiye'nin dış politikasındaki önemi ve ağırlığı da giderek artıyor.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Yeniden Asya girişimi, Türkiye ve Asya ülkelerinin son 20 yılda kaydettiği gelişime doğru orantılı ortaya çıkan fırsatların yeniden değerlendirilmesi amacını taşıyor.

Ankara'da 3-9 Ağustos'ta düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Yeniden Asya" başlığıyla duyurduğu, kıtaya daha güçlü şekilde odaklanmaya dayanan girişim, Türkiye'nin mevcut siyasi ve ekonomik kurumsal taahhütlerinden herhangi bir uzaklaşma ya da eksen kaymasını teşkil etmiyor.

Türkiye'nin Asya ülkeleriyle olan iş birliği potansiyelini değerlendirmeyi önceleyen inisiyatif, Türkiye için "Asya'ya yeniden odaklanma" sürecini başlatıyor. Asya'nın bir parçası olan Türkiye, derin tarihi ve kültürel bağları olan bu bölgeyle ilişkilerini Yeniden Asya politikasıyla daha da geliştirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE, ASYA'NIN SUNDUĞU YENİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEK

Dünya nüfusunun ağırlık merkezi konumundaki Asya, kültürel ve ekonomik çeşitlilik açısından hızlı bir gelişim sergilerken, Türkiye de bu gelişimin getirdiği yeni fırsatlardan yararlanmayı amaçlıyor.

Asya'nın en batısında konumlanan Türkiye'nin binlerce yıllık ilişkileri olan Orta Asya coğrafyasından Güney Asya'ya kadar çok sayıda ülkeyle daha da yakınlaşması öngörülüyor.

Çin, Japonya ve Güney Kore gibi dünyada liderlik yapan ülkelerle yüksek teknoloji, enerji ve endüstri 4.0 gibi alanlarda, bölgedeki az gelişmiş ülkelerle de kalkınma ve altyapı projelerinde ortak çalışılabileceği aktarılıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EŞ GÜDÜMDEN SORUMLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeniden Asya girişimiyle ilgili eş güdümü sağlamakla görevlendirdiği Dışişleri Bakanlığının, bu kapsamda ilgili diğer bakanlıklar ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi kurumlarla koordinasyon halinde projeler yürütmesi bekleniyor.

Asya'yı bir bütün olarak kucaklamak için gereken araçları, devlet, özel sektör, üniversite ve halklar arası iş birliği zemininde geliştirecek inisiyatif, eğitim, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret, teknoloji, kültür, siyasi diyalog dahil geniş bir yelpazede çeşitli alanlarda bölge ülkeleriyle daha yakın iş birliğini hedefliyor.

Kültürel derinlik ve çeşitliliğiyle dikkati çeken Asya ülkelerinin farklılıkları gözetilerek kurgulanan "Yeniden Asya" politikası, bölgeyi bütüncül bir perspektifle ele alacak. Söz konusu inisiyatif, son yıllarda Asya kıtası ile artış ivmesindeki ekonomik ve ticari iş birliklerine de önemli katkı sağlayacak.