Türkiye'den ABD'ye resmi tepki! Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bir FETÖ firarisinin attığı Twitter mesajını beğenmesi, diplomatik krize yol açtı. Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın resmi tepkisini bugün Washington yönetimine iletti.

Dışişleri Bakanlığı, "Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Büyükelçi şehir dışında olduğundan) Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, şehir dışında olan Büyükelçi David Satterfield'ın yerine izahat için çağrılan Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier ile görüştü.

ÇAVUŞOĞLU: GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPACAKLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yanlışlıkla oldu denildi, gerekli açıklamayı yapacaklar. Maslahatgüzarla görüşme yapıldı, hem gerekli tepki gösterildi hem de net açıklama talep edildi" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür dilemişti.