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17.08.2019 - 19:00| AA

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı

Türkiye, Birleşmiş Milletler'e Cammu Keşmir sorununun çözümünde daha aktif rol alması çağrısında bulundu.

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sorunun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çekilerek, Cammu Keşmir konusunda BMGK'de dün "Hindistan-Pakistan" başlığıyla düzenlenen istişarelerin, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diplomasinin öne çıkarılması bakımından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BM'nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Sorunun bundan sonra da ilgili taraflar arasında uluslararası hukuk temelinde ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temennimizi yineliyor, itidal ve gerginliği arttırıcı tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."

 

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