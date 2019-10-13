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13.10.2019 - 20:39 | | AA

Türkiye'den Japonya'ya başsağlığı

Türkiye, Japonya’yı etkisi altına alan Hagibis Tayfunu sonucunda yaşanan can kayıpları sebebiyle Japon halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den Japonya'ya başsağlığı

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya’yı etkisi altına alan Hagibis Tayfunu sonucunda meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Japon halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nun etkili olduğu bölgelerde 26 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Av tüfeğiyle dehşet saçtılarAdıyaman'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
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