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27.12.2019 - 13:17 | | AA

Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajı

Türkiye, Kazakistan'ın Almatı kentindeki uçak kazasında yaşamını kaybedenler için ülkeye başsağlığı diledi.

Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almatı-Nur Sultan seferini yapmak üzere Almatı Havalimanı'ndan kalkan bir yolcu uçağının, bu sabah kalkış sırasında düşmesi sonucu gerek uçakta bulunanlar arasında gerekse düştüğü mahalde ölen ve yaralananların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kaza nedeniyle dost ve kardeş Kazak halkının üzüntüsünü paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 53 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar, kazanın "pilot hatası" veya "teknik sorun" kaynaklı olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, bugün sabah Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğünü, uçakta 93 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğunu açıklamıştı.

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