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13.10.2019 - 20:52 | | AA

Türkiye'den Kenya'ya başsağlığı

Türkiye, Kenya'da dün düzenlenen terör saldırısı sonucunda çok sayıda polisin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kenya hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den Kenya'ya başsağlığı

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kenya’nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen terör eyleminde birçok polis memurunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Kenya halkına ve Kenya hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dün Kenya-Somali sınırında devriye görevindeki bir polis aracına yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 10 polis hayatını kaybetmişti.

Av tüfeğiyle dehşet saçtılarAdıyaman'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
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