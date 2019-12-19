MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türkiye'den terör saldırısının düzenlendiği Çad'a başsağlığı mesajı
ABONE OL
19.12.2019 - 16:54 | | AA

Türkiye'den terör saldırısının düzenlendiği Çad'a başsağlığı mesajı

Türkiye, Çad'ın Kaiga kentine yakın balıkçı köyüne yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Türkiye'den terör saldırısının düzenlendiği Çad'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çad Gölü kıyısındaki bir balıkçı köyünü hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kardeş Çad halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 14 sivilin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı ve 13 kişinin de kaybolduğu bildirilmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber