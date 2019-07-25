MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaTürkiye'den Tunus'a başsağlığı
25.07.2019 - 15:42| AA

Türkiye'den Tunus'a başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "2017'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından devlet nişanı tevcih edilen Sayın es-Sibsi, Türkiye ile Tunus arasındaki dostluk ve iş birliğinin her alanda güçlenmesine de önemli katkıda bulunmuş olup, her zaman Türkiye'nin değerli bir dostu olarak sevgi ve saygıyla hatırlanacaktır" denildi.

Türkiye'den Tunus'a başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatı dolayısıyla Tunus halkına başsağlığı dileyerek, Sibsi'nin her zaman Türkiye'nin dostu olarak hatırlanacağını bildirdi.

Sibsi'nin vefatı dolayısıyla Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatından derin üzüntü duyuyor, merhuma Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Tunus halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sibsi'nin, Yasemin Devrimi'nin ardından Tunus'un siyasi geçiş sürecini hoşgörü ve uzlaşı temelinde başarıyla tamamlamasında önemli roller üstlendiği belirtilen açıklamada, merhum Cumhurbaşkanı'nın Tunus'un demokratikleşmesine ve istikrara kavuşturulmasına değerli katkılar sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, "2017'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından devlet nişanı tevcih edilen Sayın es-Sibsi, Türkiye ile Tunus arasındaki dostluk ve iş birliğinin her alanda güçlenmesine de önemli katkıda bulunmuş olup, her zaman Türkiye'nin değerli bir dostu olarak sevgi ve saygıyla hatırlanacaktır." ifadesi yer aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, başkent Tunus'ta dün gece sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Talep yağıyor! Sadece 6 ay...Tokat'ta taze sebze ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet Tokat kebabı, yoğun ilgi görüyor. İşletmeler yörede yetişen sebzeleri kullanıldığı için kebap, sadece Mayıs ve Ekim ayları arasında yenilebiliyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı

Herkesi böyle kandırdı! Çadıra giren bin pişman...

Herkesi böyle kandırdı! Çadıra giren bin pişman...

ÖABT için pazar günü açık tutulacak Nüfus Müdürlükleri

ÖABT için pazar günü açık tutulacak Nüfus Müdürlükleri

Son dakika... Türkiye noktayı koydu! Gecikmeye tahammülümüz yok...

Son dakika... Türkiye noktayı koydu! Gecikmeye tahammülümüz yok...

Sıradaki Haber