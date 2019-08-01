MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaTürkiye'den Yemen'deki saldırılara kınama
01.08.2019 - 19:08| AA

Türkiye'den Yemen'deki saldırılara kınama

Türkiye, Yemen’in geçici başkenti Aden’de güvenlik güçlerini hedef alan saldırıları kınadı.

Türkiye'den Yemen'deki saldırılara kınama

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Söz konusu saldırıları kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Saldırı sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Yemen hükümetine ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yemen’deki krize siyasi çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çabaların daha da önem kazandığı bir süreçte şiddetin devam etmesi endişe vericidir. Taraflar arasındaki çatışmaların durdurulması, Yemen halkının ıstırabının bir an önce son bulması, ülkede huzur ve istikrarın tesis edilmesi en büyük temennimizdir."

Husiler, bu sabah Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de bulunan El-Cela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında çifte saldırı düzenlemiş, olayda ilk belirlemelere göre, 25 kişi ölmüştü. Aden'de ayrıca sabah saatlerinde bir emniyet merkezine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 10 askerin öldüğü, 2'si ağır 16 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyorÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! O bölgelerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! O bölgelerde sağanak yağış bekleniyor

İzmir'deki kazada emekli tümgeneral hayatını kaybetti

İzmir'deki kazada emekli tümgeneral hayatını kaybetti

“Kayınpederimi öldüreceğim” dedi 2 arkadaşını rehin aldı

“Kayınpederimi öldüreceğim” dedi 2 arkadaşını rehin aldı

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? (2 Ağustos) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? (2 Ağustos) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?

Sıradaki Haber