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05.10.2019 - 07:50 | | ECEM TOPLAR Ankara

Türkiye’nin Basra ve Musul konsoloslukları açılıyor

Türkiye’nin 2014’ten beri kapalı olan Basra ve Musul başkonsolosluklarının açılması için çalışmalar hız kazandı.

Türkiye’nin Basra ve Musul konsoloslukları açılıyor

Diplomatik kaynaktan edinilen bilgiye göre, hazırlıkları son aşamaya gelen başkonsoloslukların 3-4 ay içinde yeniden açılması bekleniyor. Açılış için Irak makamlarından gerekli onayların alındığı belirtilirken, iki ülke arasında tam mutabakat olduğu ve yeni hükümetlerin göreve gelmesiyle Irak makamlarıyla ilişkilerin güçlendiği ifade edildi. Güvenlik açısından ciddi tedbirler alındığını söyleyen kaynağa göre, yeni hükümetlerin göreve gelmesiyle, Irak makamlarıyla ilişkiler güçlendi. Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Basra Başkonsolosluğu’na ise Mehmet Özgün Arman atanmıştı. 

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