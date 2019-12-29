Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ şüphelisi kadın, Hollanda'da tutuklandı

Türkiye tarafından dört yaşındaki çocuğu ile birlikte Cumartesi günü sınır dışı edilen terör örgütü DEAŞ şüphelisi bir kadın, Hollanda güvenlik birimleri tarafından tutuklandı.

Hollandalı 28 yaşındaki kadının, daha önce Ankara tarafından sınır dışı edilen Fatima H. ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampından kaçan K.S olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı öncesi, beraberlerindeki üç çocukla birlikte kamptan kaçan iki kadın, Ankara'ya geçmişti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin uyarısı üzerine DEAŞ üyesi olduklarından şüphelenilen iki kadın, Türk makamlarınca gözaltına alınmıştı.

Aynı gün Hollanda tarafından vatandaşlığı iptal edilen Fatima H., Kasım ayında sınır dışı edilmişti. Hollanda'da cezaevine gönderilen Fatima H.'nın çocukları koruma altına alındı. H., cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilerek, Fas'a gönderilecek.

Türk İçişleri Bakanlığı, 28 yaşındaki diğer Hollandalı kadının, dört yaşındaki çocuğu ile birlikte Cumartesi günü sınır dışı edildiğini duyurdu.

Akşam saatlerinde Amsterdam'a gelen terör örgütü DEAŞ üyesi kadın, güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak, örgüt üyelerinin kaldığı sıkı korunan bir cezaevine kondu.

DEAŞ şüphelisi kadının çocuğu da, çocuk koruma kurumu yetkililerince alınarak güvenli bir yere yerleştirildi.

Türkiye, 11 Kasım'dan bu yana 110 terör şüphelisini ülkelerine geri gönderdi. Hollanda İstihbarat Teşkilatı'na (AIVD) göre, Türkiye'de halen 20 Hollandalı terör şüphelisi ve 30 çocuk bulunuyor.

Kaynak: BBC Türkçe