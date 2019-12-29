MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ şüphelisi kadın, Hollanda'da tutuklandı
ABONE OL
29.12.2019 - 16:50 |

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ şüphelisi kadın, Hollanda'da tutuklandı

Cumartesi akşamı Hollanda'ya gönderilen 28 yaşındaki kadın yüksek güvenlikli bir cezaevine konuldu, dört yaşındaki çocuğu ise çocuk koruma kurumu tarafından güvenli bir yere yerleştirildi.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ şüphelisi kadın, Hollanda'da tutuklandı

Türkiye tarafından dört yaşındaki çocuğu ile birlikte Cumartesi günü sınır dışı edilen terör örgütü DEAŞ şüphelisi bir kadın, Hollanda güvenlik birimleri tarafından tutuklandı.

Hollandalı 28 yaşındaki kadının, daha önce Ankara tarafından sınır dışı edilen Fatima H. ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampından kaçan K.S olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı öncesi, beraberlerindeki üç çocukla birlikte kamptan kaçan iki kadın, Ankara'ya geçmişti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin uyarısı üzerine DEAŞ üyesi olduklarından şüphelenilen iki kadın, Türk makamlarınca gözaltına alınmıştı.

Aynı gün Hollanda tarafından vatandaşlığı iptal edilen Fatima H., Kasım ayında sınır dışı edilmişti. Hollanda'da cezaevine gönderilen Fatima H.'nın çocukları koruma altına alındı. H., cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilerek, Fas'a gönderilecek.

Türk İçişleri Bakanlığı, 28 yaşındaki diğer Hollandalı kadının, dört yaşındaki çocuğu ile birlikte Cumartesi günü sınır dışı edildiğini duyurdu.

Akşam saatlerinde Amsterdam'a gelen terör örgütü DEAŞ üyesi kadın, güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak, örgüt üyelerinin kaldığı sıkı korunan bir cezaevine kondu.

DEAŞ şüphelisi kadının çocuğu da, çocuk koruma kurumu yetkililerince alınarak güvenli bir yere yerleştirildi.

Türkiye, 11 Kasım'dan bu yana 110 terör şüphelisini ülkelerine geri gönderdi. Hollanda İstihbarat Teşkilatı'na (AIVD) göre, Türkiye'de halen 20 Hollandalı terör şüphelisi ve 30 çocuk bulunuyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Tik hastalığı herkesi güldürüyor, onu üzüyorKayseri'de tik hastalığı bulunan Menderes Yargı'nın istemsiz hareketleri herkesi güldürürken, kendisini zor durumda bırakıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tüm seferler iptal edildi!

Tüm seferler iptal edildi!

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber