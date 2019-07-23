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23.07.2019 - 05:24| AA

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden 'tahliye' iddialarına yalanlama

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, elçilik binasının tahliye edildiği iddialarını yalanladı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden 'tahliye' iddialarına yalanlama

 

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki bazı Arapça paylaşımlarda Büyükelçiliğin tahliye edildiği yönünde asılsız ve maksatlı haberlerin yer aldığı bildirildi.

Büyükelçiliğin Trablus’taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, Libya halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.
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