'Türkiye’nin üyeliği sorgulanmamalı!'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiçbir NATO üyesi ülkenin Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadığını tekrarladı, Ankara’nın İttifak üyeliğinin sorgulanmaması gerektiği mesajını verdi. Stoltenberg, Almanya merkezli “Bild am Sonntag” gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde şiddetin gerilemeye başladığını ve bunun siyasi bir çözüm için çabaları da beraberinde getirebileceğini belirtti.

‘Kabul etmek gerek’

Ankara’nın NATO üyeliğinin sorgulanmaması gerektiğini ima eden Stoltenberg, “Burada Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerekir.

DAEŞ’e karşı mücadelede ve sözde hilafetin fiziksel olarak yıkılmasında Türkiye kararlı bir şekilde katkıda bulundu. Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı. Türkiye 3.6 milyon Suriyeliyi aldı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı” ifadelerini kullandı. Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyon nedeniyle Türkiye’nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerektiğini iddia etmişti.

‘Şiddet azaldı’

Stoltenberg, Alman gazetesinin, Türkiye’nin ABD ve Rusya ile ayrı ayrı yaptığı anlaşmalar sonrasında ilerletmeyi durdurduğu “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili yönelttiği sorulara da yanıüt verdi. NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin üyeliğinin pek çok NATO ülkesi tarafından kınandığını, ancak DAEŞ’e karşı mücadelede elde edilen başarıların tehlikeye atılmaması, insani durumun daha da kötüleşmemesinin gerektiğinin aşikar olduğunu söyledi. Stoltenberg, harekata destek veren bir ton kullanarak, “En azından Suriye’nn kuzeydoğusunda şiddetin azaldığına ve siyasi çözüm bulunmasına yönelik yeni çabalara tanık oluyoruz. Ve Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğu kabul edilmek zorunda” ifadesini kullandı.

‘Güvenli bölge’ yorumu...

Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in, Suriye’nin kuzeyinde “uluslararası güvenli bölge” önerisinin hatırlatılması üzerine de, öneriyi memnuniyetle karşıladığını ancak bu konuda tüm dünya ülkelerinin Suriye’deki şiddetin sona ermesi için sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti. Suriye’ye asker gönderme kararı almanın kolay olmadığını vurgulayan Stoltenberg, söz konusu önerinin uygulanabilirliğini söylemek için erken olduğunu kaydetti.