Türkiye’ye ‘yardım’ teşekkürü

Han, Pakistan’ı ziyaret eden bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Han, iki ülkenin karşılıklı sevgisinin sadece liderler düzeyinde değil, halklar arasında da olduğunu vurguladı. Keşmir halkının, yaşadıkları depremin ardından Türkiye’den gelen desteği unutmadığını kaydeden Han, Muzafferabad kentinin yeniden inşasına katkıları nedeniyle kentin “Türk şehri” olarak anıldığını söyledi.



Türkiye’ye geçtiğimiz aylarda yaptığı ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunduğunu anlatan Han, “Bütün bu görüşmelerimde gördüm ki Türkiye, Keşmir konusunu tam manasıyla anlayan tek ülke. Ziyaretimde Türk halkı, sivil toplum, medya ve düşünce kuruluşlarının, Cammu Keşmir halkının kendi geleceğini belirleme hakkına ve Pakistan’ın bu konuya yaklaşımına tam destek verdiğini gördüm” diye konuştu. Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017’de Pakistan’ı ziyaret ettiğini ve bu ziyarette de Cammu Keşmir’in geleceğini Keşmirlilerin belirleyeceğini söylediğini anımsattı. Han, bu konuya insani boyuttan baktığı için Türkiye’ye ayrıca teşekkür etti.



Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) sunduğu kapsam çerçevesinde çözülmesi gerektiğini kaydeden Han, ancak Pakistan’ın çağrısıyla BM’de “resmi olmayan” bir toplantı yapıldığını, toplantı sonrası BMGK’nın sessizliğini sürdürdüğüne dikkat çekti. BM’nin Keşmir meselesinde daha fazla rol alması gerektiğini ifade eden Han, bununla birlikte Çin, Türkiye ve İran’ın haricinde dünyanın geri kalanının soruna sessiz kaldığını dile getirdi.