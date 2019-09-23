‘Türkiye’yi her meselede gözü kapalı destekleriz’

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Keşmir sorunu konusunda Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Türkiye bizi her platformda desteklediği için teşekkür ediyorum. Keşmirlileri dünyada terörist damgası yemekten kurtardığı için yeniden teşekkür ediyorum. Pakistan’ın da Türkiye’yi gözleri kapalı her meselede destekleyeceğini söylemek istiyorum” dedi. Alvi, aralarında Milliyet’in de bulunduğu bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Hindistan’da 30 yıldır anti-azınlık politikasının devam ettiğini söyleyen Alvi, kiliselerin yakıldığını, Hristiyan ve Müslümanların öldürüldüğünü kaydetti. Alvi, şöyle devam etti:

“Keşmir, Hindistan’ın geri kalanında ne oluyorsa, onun sadece bir uzantısıdır. Dünyaya sesleniyorum. Bu meseleye bir son verilmezse, tüm azınlıklar için çok kötü olacak. Şu anda Keşmir halkının tümü hapis haldedir... İletişim 47 gündür kapalı. (Yıllar içerisinde) 100 binden fazla kişi öldürüldü... Oradaki Hindistan askeri varlığıyla neredeyse 8-9 Keşmirliye 1 asker düşüyor... Keşmir meselesi 70 yıldır devam ediyor ve daha yıllarca devam edebilir. İnsanlar acı çekmeye devam edecek. 1972’de de BM’de Keşmir meselesi tartışıldı ama Hindistan hep ‘Ben kendim hallederim’ dedi. İşte bu nedenle 1972’den beri BM’de Keşmir üzerine hiçbir toplantı yapılmadı.”

Türkiye’ye teşekkür

Alvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Benimle ve Başbakan’la konuştu. Türkiye bizi her platformda desteklediği için teşekkür ediyorum. Keşmirlileri dünyada terörist damgası yemekten kurtardığı için yeniden teşekkür ediyorum. Pakistan’ın da Türkiye’yi gözleri kapalı her meselede destekleyeceğini söylemek istiyorum. Türk liderlerinden Keşmir davasını harekete geçirmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Keşmir meselesinin sadece Keşmir için değil dünya için önemli olduğunu belirten Alvi, Hindistan’ın nükleer silah varlığına dikkati çekti. Alvi, “İnanıyoruz ki, eğer Hindistan masaya gelmezse Keşmir’de daha fazla direniş olacaktır. Mesela mülteci sorunu ortaya çıkacak, insanlar Keşmir’de sınır geçecek, Pakistan’a gelecektir” ifadelerini kullandı. Hindistan’ın savaş açması halinde Pakistan’ın da bu savaşa gireceğini kaydeden Alvi, “Pakistan savaş başlatmayacak. Bir kez savaş başladığında, her şey kontrolden çıkabilir. Pakistan’ın savaş açmaya niyeti yok ama kendini tam kapasite savunmaya niyeti var” dedi.