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06.11.2019 - 11:20 |

Tuvaletin tavanını delerek kaçtılar!

ABD'nin California eyaletinde iki cinayet zanlısının tuvaletin tavanında 55 santimetrelik delik açarak kaçtıkları açıklandı.

Tuvaletin tavanını delerek kaçtılar!

Tuvaletin üzerindeki hava boşluğu, hapishanenin arka bahçesine çıkıyor. Bu bölümde dikenli tel bulunmuyor.

İkisi de 1,70 boyunda olan zanlıların bazı noktalarda genişliği 27 santimetreye düşen hava boşluğundan geçerken de zorlanmadıkları tahmin ediliyor.

'SİLAHLI VE TEHLİKELİ'

Pazar günü ortaya çıkan firarın ardından bölgede operasyon başlatıldı. Polis "silahlı ve tehlikeli" dediği zanlılar için 5 bin dolar ödül koydu.

Tuvaletin tavanını delerek kaçtılar

Santos Samuel Fonseca ve Jonathan Salazar geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Fonseca Haziran 2018'de dört gün arayla iki kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Salazar hakkında da Ekim 2017'de 20 yaşındaki bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaybak: BBC Türkçe

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