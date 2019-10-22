Twitter çöktü mü? Twitter'a erişimde yeni gelişme

Twitter'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar aşağıda yer alan görselle karşılaştı. Twitter'da atılan tüm tweetler yüklenmekte problem yaşattı. Ve kullanıcı 'yeniden yükle' butonuyla karşı karşıya kaldı.

ERİŞİM PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Twitter'da yaşanan bu problem kısa bir süre sonra düzeldi.