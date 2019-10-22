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22.10.2019 - 17:20 |

Twitter çöktü mü? Twitter'a erişimde yeni gelişme

Sosyal medya kullanıcıları bir süredir Twitter hesaplarında bağlantı problemi yaşadı. Twitter hesaplarına erişim sağlayamayan sosyal medya kullancıları, 'Twitter çöktü mü' arayışında bulundu. İşte Twitter hakkında merak edilenler

Twitter çöktü mü? Twitter'a erişimde yeni gelişme

Twitter'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar aşağıda yer alan görselle karşılaştı. Twitter'da atılan tüm tweetler yüklenmekte problem yaşattı. Ve kullanıcı 'yeniden yükle' butonuyla karşı karşıya kaldı.

 

Twitter çöktü mü Twittera erişimde yeni gelişme

ERİŞİM PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Twitter'da yaşanan bu problem kısa bir süre sonra düzeldi. 

 

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