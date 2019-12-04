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04.12.2019 - 14:15 | | DHA

Üç lider Trump'ı böyle çekiştirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO 70'inci yıl zirvesine katılan liderler, Kraliçe II. Elizabeth'in davetiyle Buckingham Sarayı'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Üç lider Trump'ı böyle çekiştirdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın resepsiyonda ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuşmaları, kameralara yansıdı.

Power and Politics tarafından yayınlanan görüntülerde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Macron'a "Neden geç kaldın?" dediği, bu sırada Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Geç kaldı çünkü basın toplantısı 40 dakika sürdü" dediği duyuluyor.

Trudeau ardından Trump'ın ekibini kastederek, "Hepsinin ağızlarının bir karış açık kaldığını izlediniz" dediği duyulurken, liderlerin gülüşleri de kameralara yansıyor.

Dün, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürmüştü.

Trump, Trudeau ile de 30 dakika görüşüp basın toplantısı düzenlemişti.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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