Uçak evlerin üstüne düştü: 12 ölü, 53 yaralı

Kazakistan Acil Durumlar Komitesi, 93 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air Havayolları’na ait uçağın Almatı’da konutların bulunduğu bölgeye düştüğünü açıkladı. Almatı sağlık yetkilileri, kazada en az 12 kişinin öldüğünü ve içlerinde ağır yaralıların olduğu 53 yolcunun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, pilotun da hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kaza nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, uçak kazası nedeniyle 28 Aralık’ı ulusal yas günü ilan etti.









Türkiye’den başsağlığı



Dışişleri Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık mesajında, “Bu elim kaza nedeniyle dost ve kardeş Kazak halkının üzüntüsünü paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.