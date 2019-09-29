Uçakta kaos! Mahsur kaldılar...

İspanya'nın Lanzarote adasından İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ya gitmek üzere Ryanair'ın FR6627 numaralı uçağına binenleri kötü bir sürpriz bekliyordu. Sabah 11.20'de kalkması beklenen uçak, beş saat boyunca pistte bekledi. Dışarıda 30 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle uçağın içi de ısındı. Çocuklar ve bebekler ağlamaya, yolcular sıcaktan bunalmaya başladı. Fenalık geçirenler oldu.

Daily Record gazetesinin haberine göre yolcular, uçuş görevlilerinden su istediklerinde ise 3 euro yani yaklaşık 19 lira ödeyerek su satın almak zorunda kaldı. Uçakta mahsur kaldıkları süre içinde suya 19, ufak sandöviçlere ise 35 lira ödemek zorunda kalan yolcular çok sinirlendi. Beş saat sonra havalanan uçak,

Ryanair'dan yapılan açıklamaya göre uçak "olumsuz hava koşulları" nedeniyle bir türlü havalanamadı. Yolcular ise bu iddiayı reddediyor. Edinburgh yerine Fransa'nın Bordeaux kentine iniş yaptı. Bunun sebebi olarak ise uçuş ekibinin limitlerin üzerine çalışmış olması gösterildi.

Uçak, 12 saatlik rötarla Edinburgh'ya ulaştı. Ryanair yetkilileri, yolculardan özür diyelen bir açıklama yayınladı ve olayın tamamen kontrolleri dışında geliştiğini iddia etti.