Uçakta panik! Bir anda ayağa kalktı ve...

ABD'de Phoenix-Minneapolis seferini yapan American Airlines'a ait uçakta bir kişi yerinden kalkarak esrar içmeye kalktı. Kabin görevlileri adamın elinden son anda çakmağını alarak uyuşturucu kullanmasını engelledi.
Kişinin, etrafındaki yolculara uyuşturucu etkisinde olduğunu söylemesi üzerine uçakta panik yaşandı.
Pilot, uçağın güvenlik sebebiyle Denver'a ineceğini duyurdu. Uçakta uyuşturucu içmeye kalkan kişi Denver'da polis tarafından gözaltına alındı. Uçak, adamın gözaltına alınmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra tekrar havalanarak Minneapolis'e hareket etti.