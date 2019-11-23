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23.11.2019 - 19:41 | | DHA

Uçakta panik! Kıvılcımlar çıkmaya başlayınca...

Venezuela'nın Valensiya kentinden Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya sefer yapan uçağın, Bogota El Dorado Havalimanı'na inişi sırasında sağ iniş takımları işlevini yitirdi. Motoru piste sürten uçaktan kıvılcımlar çıktı. O anları, uçakta bulunan bir yolcu kaydetti.

Uçakta panik! Kıvılcımlar çıkmaya başlayınca...

Venezuela merkezli Avior firmasına ait Boeing 737 uçağı, Valensiya-Bogota seferini yaparken inişi sırasında sağ iniş takımları zarar gördü. Uçağın motoru piste sürterken kıvılcımlar çıktı. Bu esnada yolcular arasında büyük panik yaşandı. Uçağın yakıtının piste dökülmesiyle acil durum ekipleri köpük müdahalesi yaptı.

Uçakta panik Kıvılcımlar çıkmaya başlayınca...



88 yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçağın alev almadığı ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Uçakta panik Kıvılcımlar çıkmaya başlayınca...


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