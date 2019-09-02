02.09.2019 - 11:29| DHA
Ukrayna BaÅŸbakanÄ±, Bakanlar Kurulu'nda scooter ile gezdi
Ukrayna'da Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Zelenskiy ile baÅŸlayan 'video mesaj' furyasÄ±na yeni BaÅŸbakan Aleksey GonÃ§aruk da katÄ±ldÄ±
Ukrayna'nÄ±n Ã§iÃ§eÄŸi burnunda BaÅŸbakanÄ± Aleksey GonÃ§aruk, yeni eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± nedeniyle, elektrikli scooter ile Bakanlar Kurulu binasÄ±nÄ±n iÃ§inde gezdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.
Bakanlar Kurulu binasÄ±nÄ±n koridorlarÄ±nda ve toplantÄ± salonunda elektrikli scooter ile gezen GonÃ§aruk, Ukrayna'da Ã§aÄŸdaÅŸ, rekabetÃ§i ve Avrupa seviyesinde eÄŸitim sistemini hayata geÃ§irmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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Ukrayna Parlamentosu'nda geÃ§en hafta baÅŸbakan seÃ§ilen 35 yaÅŸÄ±ndaki Aleksey GonÃ§aruk, Ukrayna'nÄ±n bugÃ¼ne kadarki en genÃ§ baÅŸbakanÄ± olmuÅŸtu.
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