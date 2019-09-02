MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerDünyaUkrayna BaÅŸbakanÄ±, Bakanlar Kurulu'nda scooter ile gezdi
02.09.2019 - 11:29| DHA

Ukrayna BaÅŸbakanÄ±, Bakanlar Kurulu'nda scooter ile gezdi

Ukrayna'da Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Zelenskiy ile baÅŸlayan 'video mesaj' furyasÄ±na yeni BaÅŸbakan Aleksey GonÃ§aruk da katÄ±ldÄ±

Ukrayna BaÅŸbakanÄ±, Bakanlar Kurulu'nda scooter ile gezdi

Ukrayna'nÄ±n Ã§iÃ§eÄŸi burnunda BaÅŸbakanÄ± Aleksey GonÃ§aruk, yeni eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± nedeniyle, elektrikli scooter ile Bakanlar Kurulu binasÄ±nÄ±n iÃ§inde gezdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

Ukrayna BaÅŸbakanÄ±, Bakanlar Kurulunda scooter ile gezdi

Bakanlar Kurulu binasÄ±nÄ±n koridorlarÄ±nda ve toplantÄ± salonunda elektrikli scooter ile gezen GonÃ§aruk, Ukrayna'da Ã§aÄŸdaÅŸ, rekabetÃ§i ve Avrupa seviyesinde eÄŸitim sistemini hayata geÃ§irmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â

Ukrayna BaÅŸbakanÄ±, Bakanlar Kurulunda scooter ile gezdi

Ukrayna Parlamentosu'nda geÃ§en hafta baÅŸbakan seÃ§ilen 35 yaÅŸÄ±ndaki Aleksey GonÃ§aruk, Ukrayna'nÄ±n bugÃ¼ne kadarki en genÃ§ baÅŸbakanÄ± olmuÅŸtu.

Â 

Korkulan oldu! Kara haber geldi...Uçaklar havalandÄ±, kaydedilen görüntüler tüyler ürperticiydi. Yeryüzüyle temasÄ± ölüm getirdi, ABD'de yüz binlerce insan evini tek ediyor.
daha fazla video iÃ§in

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Sivas'ta kene kabusu geri döndü!

Sivas'ta kene kabusu geri dÃ¶ndÃ¼!

Pençe HarekâtÄ±â€™nda son dakika geliÅŸmesi! Ä°mza edildi

PenÃ§e HarekÃ¢tÄ±â€™nda son dakika geliÅŸmesi! Ä°mza edildi

Fenerbahçe transfer haberleri... FB transferde son durum...

FenerbahÃ§e transfer haberleri... FB transferde son durum...

Engelli gurbetçiyi bayÄ±ltÄ±p gasp ettiler!

Engelli gurbetÃ§iyi bayÄ±ltÄ±p gasp ettiler!

SÄ±radaki Haber