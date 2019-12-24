Ukrayna ortak uçak üretmek istiyor

Türkiye ile ABD arasında yaptırılmalar yüzünden ilişkiler gerilirken, Ukrayna ile savunma işbirliği hız kazandı. Milliyet’e konuşan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sybiha, Türkiye ile Ukrayna’nın yer kaynaklarından uzay teknolojilerine kadar işbirliğinde son dönemde ciddi bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Sybiha, “Türkiye ile Antonov şirketi aracılığıyla, AN-188 uçağı da dahil olmak üzere ortak uçak üretimine başlamak isteriz. Dünya’nın en büyük kargo uçaklarından biri olan AN-124 ‘Ruslan’ ile 2 yıl önce bir fuara katıldık. Ancak, Antonov Türkiye’deki hava gösterilerinde dünyanın en büyük kargo uçağı olan AN-224 ‘Mriya’ ile Türk izleyicileri şaşırtabilir. Bu konu üzerinde müzakereler devam ediyor. Kazan-kazan formülünü hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye ile herhangi bir işbirliği modelini kabul etmeye hazırız” dedi.

Sybiha, “Ortak çalışma grupları oluşturuldu. Mevcut şartlar altında top Türkiye’de. Türk tarafının dönüş yapmasını bekliyoruz. Bu proje iki taraf içinde stratejik önem arz ediyor. ASELSAN’nın aviyonik sistemini çok beğeniyoruz. Bu projede, Ukrayna’nın dikkatini çeken Türkiye’nin aviyonik alanındaki tecrübesidir. Türkiye’nin aviyonik alanındaki çalışmaları AN tipi uçaklarındaki Rus alternatif sistemlerinin değişmesini ve aynı zamanda uçuş özelliklerini ciddi anlamda gelişeceğini sağlayacaktır” diye konuştu.

Özellikle savunma kriterleri ve potansiyelini daha da ileriye taşıyacak askeri ve teknik işbirliği alanında ortak projelere hazır olduklarını söyleyen Sybiha, “Aramızda ilkesel hiçbir sorun yok. Sadece Ukrayna’nın savunması için önemli sistemlerini kapsamakla kalmayan, aynı zamanda stratejik seviyeye ulaşan İHA alanındaki işbirliğimiz de dikkate alınması gereken önemli hususlardandır. Bu yıl kurulan Ukrayna-Türkiye şirketi Ukrayna yapımı motorlarını içeren ve yakında ilk uçuşunu gerçekleştiren ‘Akıncı’ ağır İHA’ları üretim programı kapsamında aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir. Son olarak ortak uçak üretimi faaliyetleri dünya piyasasında ortak ürünleri için büyük perspektifler açtığını söylemek önemlidir. Şuanda gündemimizde savaş kargo uçağı üretimi var” değerlendirmesinde bulundu.

AN-188 kargo uçağı

50 ton yük kapasitesine sahip AN-188 turbofan motorlu askeri nakliye uçağının her türlü askeri teçhizat, askeri ve inşaat ekipmanı, helikopter, 300 asker ile ayrıca insani yardım ve konteynerlere kadar geniş yelpazede yük taşıyabiliyor.