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25.07.2019 - 15:32| AA

Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu

Kerç Boğazı'nda geçen yıl Rusya ile savaşın eşiğine gelen Kiev yönetimi, aynı noktadaki tankerin savaş gemilerinin geçişini engellediğini belirtiyor.

Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda 'savaş gemilerinin geçişini engellediği' gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.

Ukrayna Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirildi.

Açıklamada, tankerin, Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'nda geçişini engellediği kaydedildi.

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