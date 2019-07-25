25.07.2019 - 15:32| AA
Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu
Kerç Boğazı'nda geçen yıl Rusya ile savaşın eşiğine gelen Kiev yönetimi, aynı noktadaki tankerin savaş gemilerinin geçişini engellediğini belirtiyor.
Ukrayna, Kerç Boğazı'nda 'savaş gemilerinin geçişini engellediği' gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.
Ukrayna Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirildi.
Açıklamada, tankerin, Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'nda geçişini engellediği kaydedildi.