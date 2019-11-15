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15.11.2019 - 20:00 | | DHA

Ukrayna'da cephanelikte patlama! Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın Harkiv ilinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da cephanelikte patlama! Ölü ve yaralılar var

 Ukrayna Devlet Olağanüstü Haller Servisinden yapılan açıklamada, Harkiv iline bağlı Balakliya şehri yakınlarındaki füze ve havan topu cephaneliğinde bugün gündüz saatlerinde yaklaşık 25 patlama yaşandığı belirtildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi, patlamanın mühimmat kalıntılarının imha edildiği sırada meydana geldiğini duyurdu. Olayda 2 askeri personelin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, yaralılardan 3ünün durumunun ağır olduğunu bildirildi.

Ukraynada cephanelikte patlama Ölü ve yaralılar var


Ukrayna'da aynı cephanelikte 2017 yılında yaşanan patlamalarda 20 bin kişi bölgeden tahliye edilmiş, 339 konut zarar görmüştü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu patlamaların sabotaj nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı. Geçen sene cephaneliğin yakınlarında çıkan yangın ise büyümeden kontrol altına alınmıştı.

Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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