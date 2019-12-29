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29.12.2019 - 14:42 | | AA

Ukrayna'da esir takası başladı

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında başlayan süreçte, 80 Ukraynalı tutsağın bugün serbest kalması bekleniyor.

Ukrayna'da esir takası başladı

Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında esir değişimi başladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde bulunan Mayorsk kontrol noktasında esirlerin serbest bırakılması sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Ukrayna Ombudsmanı Ludmila Denisova, yaptığı açıklamada, gün içinde ayrılıkçılardan 80 Ukraynalı esirin alınacağını belirterek bu sayının değişebileceğini ifade etti.

Yerel kaynaklar, Ukrayna tarafının da 80 civarında ayrılıkçı esiri serbest bırakacağını belirtiyor.

Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla üç yıl aradan sonra 9 Aralık’ta Fransa’nın başkenti Paris’te Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Liderler Zirvesi yapılmıştı.

Zirve sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında esir ve mahkum değişimi konusunun da ele alındığını kaydederek en geç ay sonuna kadar değişimin gerçekleşmesi üzerinde anlaştıklarını bildirmişti.

Ukrayna’da 2014’te başkent Kiev’de meydan olaylarının ardından ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsız yönetim ilan etmişti.

 

 

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