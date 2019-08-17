17.08.2019 - 10:05| AA
Ukrayna'da otelde yangın
Karadeniz kıyısındaki Odessa'da bir oteli saran alevler sekiz can kaybına yol açtı, çok sayıda yaralı var.
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa kentinin "Tokio Star" otelinde çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
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