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04.12.2019 - 14:07 | | DHA

Ukrayna'da üniversite binasında yangın: 10 yaralı

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ukrayna'da üniversite binasında yangın: 10 yaralı

Yangın, Odessa Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Hizmet Fakülte binasında çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılırken, 10 kişinin yaralandığı, 40 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. 

Ukraynada üniversite binasında yangın: 10 yaralı

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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