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26.07.2019 - 11:31| AA

Ukrayna'da zafer Zelenskiy'nin

Erken seçimdeki resmi olmayan sonuçlara göre, yakın dönemde ülkenin başına geçen komedyenin partisi Halkın Hizmetkarı yüzde 43,16 oy aldı.

Ukrayna'da zafer Zelenskiy'nin

Ukrayna'da yapılan erken genel seçimlerde oy sayma işlemi sona erdi.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların tamamının açılmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in partisi Halkın Hizmetkarı yüzde 43,16 oy alarak seçimlerden birinci çıktı.

Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu yüzde 13,05, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisi yüzde 8,18, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması yüzde 8,10 ve rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses yüzde 5,82 oy alarak yüzde 5 barajını geçti.

Buna göre, Ukrayna'da parlamentoya 5 siyasi parti girebildi.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonunun 15 gün içinde sonuçları resmi olarak açıklamasının ardından hükümet kurma çalışmaları başlayacak.

Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra Ukrayna Parlamentosunu feshederek erken parlamento seçimi kararı almıştı.

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