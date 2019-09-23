Ülke felaketi yaşıyor... Acil durum ilan edildi!

Republika gazetesinin haberine göre, Riau Eyaleti Valisi Syamsuar, hafta sonundan bu yana yayılan yoğun duman sonucu artan hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit etmesi üzerine 31 Ekim'e kadar acil durum ilan ettiklerini belirtti.

Hava kirliliğinin devam etmesi halinde acil durumu uzatabileceklerini ifade eden Syamsuar, kirliliğin yoğun olduğu bölgelerdeki insanları tahliye edeceklerini ifade etti.

Syamsur, hamile kadınlar, çocuklar ve astım gibi solunum yolu rahatsızları olanların hastanelere sevk edileceğini kaydetti.

Yoğun duman bulutlarının kapladığı bölgelerde gökyüzü zaman zaman kırmızıya dönerken, ''riskli'' seviyelere yükselen hava kirliliği insan sağlığı ve günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Diğer yandan Sumatra ve Borneo adalarında da temmuzdan bu yana devam eden orman yangınlarıyla mücadele amacıyla Riau, Jambi, Güney Sumatra, Batı, Doğu ve Orta Kalimantan eyaletlerinde ekim sonuna kadar acil durum ilan edilmişti.

Yangınlara, özellikle mayıs-eylül aylarında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçiler ve arazi işleten bazı işletmelerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakmak amacıyla yaktığı ateşler neden olabiliyor.