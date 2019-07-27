MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaÜlke şokta! 25 bebek cesedi bulundu
27.07.2019 - 07:20| AA

Ülke şokta! 25 bebek cesedi bulundu

Fildişi Sahili'nin kuzeybatı bölgesindeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu.

Ülke şokta! 25 bebek cesedi bulundu

Yerel basındaki haberlere göre polis, ülkenin en büyük kenti Abidjan'a 230 kilometre mesafedeki Gagnoa kentinde yer alan mezarlıkta 25 bebek cesedi buldu. Polis yetkilileri, mezarlıkta kazı araç gereçleri gören kişinin ihbarı üzerine yaptıkları çalışma neticesi siyah ambalajlı çantada çürümüş 25 bebek cesedi bulunduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten yetkililer, bebeklerin organ mafyasının eline düşmüş olabileceği ya da batıl inanç ritüelleri için kurban edildiği şüphesi üzerinde duruyor.

Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi

İzmir'de küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı vefat etti

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı vefat etti

Gece yarısı başladı! İstanbul'a giriş yaptılar

Gece yarısı başladı! İstanbul'a giriş yaptılar

Flaş gelişme! Küçük çocuğu kola alacağım diye kandırmıştı

Flaş gelişme! Küçük çocuğu kola alacağım diye kandırmıştı

Sıradaki Haber