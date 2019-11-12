MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriÜlke şokta! İki tren kafa kafaya çarpıştı: 15 ölü
12.11.2019 - 07:57 | | AA

Ülke şokta! İki tren kafa kafaya çarpıştı: 15 ölü

Bangladeş'in doğusunda iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Ülke şokta! İki tren kafa kafaya çarpıştı: 15 ölü

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, başkent Dakka'nın 100 kilometre doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde, güney kenti Chittagong ve Dakka'ya gitmek üzere hareket eden iki tren, yerel saatle gece 03.00'te çarpıştı.

Olay yerine ulaşan arama ve kurtarma ekipleri, 15 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirirken, en az 40 kişinin de yaralı olduğunu kaydetti.

Yaralıları hastaneye sevk eden yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

 Kazanın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Sultanbeyli'de gecekondu yangınıSULTANBEYLİ'de 2 kişinin kaldığı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu! 12 Kasım son depremler listesi

Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu! 12 Kasım son depremler listesi

İzmir'de PKK/KCK operasyonu

İzmir'de PKK/KCK operasyonu

Yasak Elma 57. bölüm fragmanında Halit'in korkulu rüyası gerçek oluyor!

Yasak Elma 57. bölüm fragmanında Halit'in korkulu rüyası gerçek oluyor!

Cezaevinde dayak iddiası

Cezaevinde dayak iddiası

Sıradaki Haber