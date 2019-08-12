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12.08.2019 - 13:35| İHA

Ülke şokta! İmha deposunda büyük yangın

İtalya’da bir atık imha şirketine ait depoda yangın çıktı. Yangının nedenine dair bir açıklama yapılmazken; yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ülke şokta! İmha deposunda büyük yangın

Yangın, Piyemonte bölgesinde yer alan Gaglianico kasabasındaki bir atık imha deposunda çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamada, yangının yerel saat ile 05.00 civarı çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, yangının neden çıktığına dair henüz bir açıklama yapılmazken; yetkililer, bölgedekilere evlerinin pencerelerini kapalı tutma çağrısı yaptı.

Ülke şokta İmha deposunda büyük yangın

 

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