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06.11.2019 - 07:25 | | AA

Ülke şokta! Karakola saldırdılar: 15 ölü

Tayland'da, isyancı grupların bir karakola düzenlediği bombalı saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi.

Ülke şokta! Karakola saldırdılar: 15 ölü

Tayland basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Yala eyaletinde isyancılar, bir köydeki askeri karakola bombalı saldırıda bulundu.

Olayın ardından basına konuşan Albay Pramote Prom-in, ilk belirlemelere göre, saldırıda 15 askerin hayatını kaybettiğini, 4 köy korucusunun ağır yaralandığını bildirdi.

İsyancıların saldırıdan sonra takibi zorlaştırmak için yollara tuzaklar da döşediğini belirten Albay Prom-in, "Bu, yakın zamanda yapılan en büyük saldırıydı." dedi.

Tayland'ın güneyindeki Müslüman eyaletlerden Yala, Patani ve Narathiwa'da 2004'ten bu yana isyancılarla ordu güçleri arasında yaşanan çatışmalarda, yaklaşık 7 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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