UMH’den ABD’ye çağrı: Açık tavır alın!

Ülkedeki “El-Ahrar” televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale, ülkedeki krizin, Hafter güçlerinin Trablus’a ve terör örgütü DAEŞ’e karşı savaşan ordu mevzilerine düzenlediği saldırılardan kaynaklandığını belirtti. UMH’nin, Libya’nın meşru hükümeti ve Libya halkının tek temsilcisi olduğunu vurgulayan Seyyale, başta ABD olmak üzere uluslararası ve bölgesel güçlere, Hafter’in Trablus’a yönelik saldırılarına karşı açık tavır takınma çağrısı yaptı. Seyyale, Hafter güçlerinin Trablus saldırısının, ülkede istikrarın ve demokratik sivil bir devletin kurulmasının önünde önemli bir engel olduğunu ifade etti.

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık’ta Trablus’a yönelik “Belirleyici Savaş” adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. bölgelerine SİHA’larla çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

BM endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) de, Libya’da silahlı çatışmaların artmasıyla sivil can kaybı yaşanmasından endişe edildiğini duyurdu. BM Libya Destek Misyonu’nun açıklamasında, Terhune ve çevre bölgelerde sivillere yönelik tehlikeli gelişmelerin artmasının endişeyle izlendiği belirtildi. Açıklamada, yerel ve uluslararası yargıya verilmek üzere ihlallere dair bilgilerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. BM’nin söz konusu açıklaması, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin silahlı milislerin başı Halife Hafter’i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait savaş uçakları tarafından Msallata kentine düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin öldüğünü duyurmasının ardından yapıldı. Ayrıca UMH’ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi, yaptığı açıklamada, Hafter destekçisi BAE’nin, Msallata ve Zliten kentlerinde yerleşim bölgelerine SİHA’larla çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Gemiyle ilgili gelişmeler izleniyor

Türkiye, Libya’da açık denizde seyrederken teknik bir arıza nedeniyle kıyıya yanaşma talebinde bulunan ve içinde 3 Türk personelin de bulunduğu gemide, darbeci general Halife Hafter’e bağlı güçlerin yaptığı kontrollere ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu üzerinden, yaşadığı teknik arıza sonucu Libya’da darbeci general Hafter’e bağlı güçlerce limana çekilen ve kargo kontrolü yapılan gemideki mürettebattan 3 Türk vatandaşa ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Diplomatik kaynaklar, limana çekilen geminin kargo kontrollerinin yapıldığını ve Türk gemicilere ilişkin haberlerde yer aldığı şekliyle bir gözaltının söz konusu olmadığını vurguladı. Kaynaklar, gemide 3’ü Türk olmak üzere birçok ülkeden personel bulunduğunu belirtiyor. Libya’da darbeci general Halife Hafter’e bağlı güçler, Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini açıklamış, geminin durdurulmasına ve 3 Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.