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16.11.2019 - 09:12 | | milliyet.com.tr

Üniversitede feci yangın: Yüzlerce öğrenci tahlye edildi!

Birleşik Krallık'ın Kuzey-Batı İngiltere Bölgesi'nde yer alan Bolton Üniversitesi'nde yangın çıktı. Öğrencilerin konakladığı yurt kısmında çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı.

Üniversitede feci yangın: Yüzlerce öğrenci tahlye edildi!

İngiltere'nin Bolton kentinde bulunan Bolton Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Öğrencilerin kaldığı yurt bölümünde çıkan yangında, alevler hızla yayıldı ve tüm katı kapladı. Olay yerine 40'tan fazla itfaiye ekibi yönlendirilirken yangını söndürebilmek için büyük bir çaba sarf edildi.

Yüzelerce öğrenci tahliye edilirken, görgü tanıkları öğrencilerin telefonla yakınlarına haber verirken gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi. Akşam 20.50 civarında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri sabaha karşı 01.30'da uğraşlarını sürdürüyordu.

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