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HaberlerDünyaÜnlü moda evi Çin’den özür diledi
13.08.2019 - 08:26

Ünlü moda evi Çin’den özür diledi

Dünyaca ünlü İtalyan markası Versace’nin son çıkardığı ürünlerde “Hong Kong ve Makao’yu bağımsız ayrı yerler” gibi göstermesi, Çinlilerin tepkisini çekerken, markanın tasarımlarından sorumlu ismi Donatella Versace de bu durum nedeniyle özür diledi.

Ünlü moda evi Çin’den özür diledi

Versace markası tarafından en son yapılan kısa ve uzun kollu  tasarımlarında bazı şehirler ve ülkelere yer verilirken, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’ni iki bağımsız ayrı yer gibi gösterilmesi, Çinli sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Hadisenin, Hong Kong’da yaşananlar esnasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Versace tarafından ürünlerin geri çekilerek yok edildiği belirtilerek, tasarımlar için özür dilendi.

Kilo aldığını sandı, karnından 12 kiloluk kist çıktıManisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı. Kilo aldığını sanarak uzun süre hastaneye gitmeyen yaşlı kadın, karnında 12 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Manisa Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyonla dev kisti alınan kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.
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