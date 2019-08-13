Ünlü moda evi Çin’den özür diledi

Versace markası tarafından en son yapılan kısa ve uzun kollu tasarımlarında bazı şehirler ve ülkelere yer verilirken, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’ni iki bağımsız ayrı yer gibi gösterilmesi, Çinli sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Hadisenin, Hong Kong’da yaşananlar esnasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Versace tarafından ürünlerin geri çekilerek yok edildiği belirtilerek, tasarımlar için özür dilendi.