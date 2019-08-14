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HaberlerDünyaÜnlü oyuncudan savunma: Vatanseverim
14.08.2019 - 08:17

Ünlü oyuncudan savunma: Vatanseverim

Dünyaca ünlü Hindistanlı oyuncu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Chopra, ABD’nin Los Angeles kentinde katıldığı bir konferansta beklemediği tepkiyle karşılaştı.

Ünlü oyuncudan savunma: Vatanseverim

Pakistanlı bir izleyici, Chopra’nın şubat ayında attığı bir tweet’i gündeme getirdi ve genç oyuncuyu “nükleer savaşa destek vermek, ikiyüzlü davranmakla” suçladı. Chopra, Hindistanlı siyasetçilerin sıkça kullandığı bir slogan olan “Jai Hind” (Hindistan’ı selamlayın) mesajını paylaşmıştı. Chopra ise, “Savaş gerçekten düşkün olduğum bir şey değil ama ben bir vatanseverim” dedi.

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