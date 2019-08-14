Ünlü oyuncudan savunma: Vatanseverim

Pakistanlı bir izleyici, Chopra’nın şubat ayında attığı bir tweet’i gündeme getirdi ve genç oyuncuyu “nükleer savaşa destek vermek, ikiyüzlü davranmakla” suçladı. Chopra, Hindistanlı siyasetçilerin sıkça kullandığı bir slogan olan “Jai Hind” (Hindistan’ı selamlayın) mesajını paylaşmıştı. Chopra ise, “Savaş gerçekten düşkün olduğum bir şey değil ama ben bir vatanseverim” dedi.