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25.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER

Ünlülerin karbon ayak izi! İlk sırada Gates var

Ünlülerin karbon ayak izi! İlk sırada Gates var

İsveçli araştırmacılar, çevre konusunda duyarlılıklarını daha önce pek çok kez sergileyen bazı ünlülerin karbon ayak izlerini hesapladı. 10 ünlünün incelendiği çalışmada, Microsoft kurucusu Bill Gates ilk sırada yer aldı. Sıklıkla seyahat eden ve bu yolculuklarda özel jetini kullanan Gates 1629 ton karbon ayak izi bıraktı. Listenin ikinci sırasında ise özel jetini sık kullanan bir diğer isim olan Paris Hilton var. Hilton, 1260 ton karbon ayak izi bıraktı. Listede Jennifer Lopez, Oprah Winfrey ve Mark Zuckerberg gibi kişiler de yer alıyor. 10 kişilik listenin son sırasında genç oyuncu Emma Watson bulunuyor. Watson, geçen yıl yaptığı 14 uçuşta, 15 ton karbon ayak izi bıraktı.

Nedir?

Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür ve iki ana parçadan oluşur: doğrudan (birincil) ayak izi ve dolaylı (ikincil) ayak izi.

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