MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaUydu fotoğrafları, Kuzey Kore'nin güdümlü füze denizaltısı inşa ettiğini gösteriyor
29.08.2019 - 15:46| AA

Uydu fotoğrafları, Kuzey Kore'nin güdümlü füze denizaltısı inşa ettiğini gösteriyor

ABD'deki Paralel Ötesi internet sitesinin yayımladığı uydu fotoğraflarında, Sinpo Güney Tersanesi'nde bir güdümlü füze yapımına ve olası test çalışmalarına ilişkin hazırlıklara dair kanıtlar bulunduğu ileri sürüldü.

Uydu fotoğrafları, Kuzey Kore'nin güdümlü füze denizaltısı inşa ettiğini gösteriyor

Kuzey Kore yönetiminin ülkenin batısında, Japon Denizi sahilindeki Sinpo Güney Tersanesi'nde güdümlü füze kapasitesine sahip bir denizaltı inşa ettiği iddia edildi.

Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası ve Stratejik Etütler Merkezine (CSIS) bağlı "Paralel Ötesi" internet sitesinin yayımladığı uydu fotoğraflarında, Sinpo Güney Tersanesi'nde bir güdümlü füze yapımına ve olası test çalışmalarına ilişkin hazırlıklara dair kanıtlar bulunduğu ileri sürüldü.

Fotoğraflarda, "SSB" sınıfı güdümlü füze kapasitesine sahip denizaltının üretimi ve testleri için kullanılan hangar, mavna, yapım ve döküm atölyeleri, test rampaları, bakım alanları, iskeleler ve destek tesisleri olduğu iddia edilen yapıların işaretlendiği görülüyor.

CSIS uzmanları, fotoğraflardaki bulguların, Kuzey Kore medyasında temmuzda Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yeni inşa edilen denizaltıyı ziyaret ettiğine dair haberleri doğruladığını belirtti.

Ancak uzmanlar, kanıtların denizaltının henüz denize çıkabilecek aşamada olup olmadığı ve ne kadar sürede hazır olacağına dair yeterli ipucu sağlanamadığının altını çizdi.

Pakistan nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denediKeşmir krizinde komşusu Hindistan'la gerilimli günler yaşayan İslamabad yönetimi, füzenin 290 kilometreye çeşitli savaş başlıkları taşıyabildiğini belirtiyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Ağustos (yarın) bankalar ve PTT'ler açık mı?

30 Ağustos (yarın) bankalar ve PTT'ler açık mı?

Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber!

Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber!

Kaçmak isterken sınırda yakalandı!

Kaçmak isterken sınırda yakalandı!

Sokak ortasında dehşet!

Sokak ortasında dehşet!

Sıradaki Haber